Kazakistan'ın askeri doktrininde yenilik yapıldı

Cumhurbaşkanı Tokayev, doktrinde değişikliklerin yapılmasını öngören kararnameye imzayı attı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2021'de halka sesleniş konuşmasında, ülkenin askeri doktrinini yenileme talimatı verdi.

Orta Asya ülkesinde çalışmalar için düğmeye basıldı.

Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin ve tehditlere karşı yanıtın hızlandırılmasının devlet için önem taşıyan öncelikler olması gerektiğini vurguladı." ifadesi yer aldı.

Yeni askeri doktrine vurgu

Söz konusu yenilenen askeri doktrinde güvenliği etkileyen modern faktörlerin dikkate alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerin muharebe potansiyelini artırmak için özel harekat güçlerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra doktrin, devletin yeni tehdit ve risklere yeterli düzeyde yanıt verebilmesi için askeri potansiyelini artırmaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

Tokayev imzayı attı

AA'nın haberine göre, açıklamada, ülkenin yenilenen askeri doktrininin Cumhurbaşkanı imzasıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi.