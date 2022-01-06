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    Kazakistan'ın sahip olduğu zenginlikler

    Şiddet görüntüleri, Orta Asya ülkesindeki kaynakları yeniden gündeme getirdi.
    • Detay Haber
    • 06.01.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 16:11
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    Kazakistan'ın sahip olduğu zenginlikler

    Akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın tetiklediği protestolar nedeniyle dünya, gözünü Kazakistan'a çevirdi.

    Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) bünyesinde Kazakistan'a asker gönderilirken, Türkiye ise Nur Sultan ile dayanışma mesajları verdi.

    KAOS VE KAZAKİSTAN'IN YER ALTI KAYNAKLARI

    Ülkede yaşanan kaosta göstericilere silah dağıtıldığına ilişkin görüntülerin ortaya çıkması, çeşitli yer altı kaynaklarına sahip ülkede "kirli planlar" yapıldığına dair yorumları beraberinde getiriyor.

    Dünya uranyum kaynaklarının yüzde 12'sinin Kazakistan'da yer aldığı ve yine küresel üretimin yüzde 40,8'inin bu ülkeye ait olduğu belirtiliyor.

    Kazakistan ın sahip olduğu zenginlikler #1

    DİKKAT ÇEKEN REZERVLER

    2019 yılı verilerine göre, Kazakistan, 64,7 milyon dolarlık asbest minerali ihraç ederek, bu alanda dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı haline geldi.

    Asbest, kimyasal maddelere oldukça dayanıklı bir yapısal özelliğe sahip olmasıyla biliniyor.

    Kazakistan ın sahip olduğu zenginlikler #2

    KROM, TİTANYUM, ALTIN

    ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, dünyanın krom kaynakları, coğrafi olarak yoğunlaşmış durumda.

    Söz konusu kaynakların yüzde 95'i Kazakistan ve Güney Afrika'da kayıtlara geçti. Kazakistan, krom üretiminde üçüncü sırada yer alıyor.

    Ülke titanyum üretiminde dördüncü, kömür üretiminde 8'inci ve altında 10'uncu sırada konumlanıyor.

    Kazakistan ın sahip olduğu zenginlikler #3

    DÜNYADA PETROL VE GAZ REZERVLERİ LİSTESİNDE ÜST SIRALARDA

    Petrol ve gaz rezervlerinde ise Orta Asya ülkesi sırasıyla 12'nci ve 15'inci sırada bulunuyor.

    Öte yandan, insanlı ve insansız uzay uçuşlarının yapıldığı Baykonur Uzay Üssü de yine Kazakistan sınırları içerisinde yer alıyor.

    Kazakistan ın sahip olduğu zenginlikler #4

    BAYKONUR 2050'YE KADAR RUSYA'YA KİRALANDI

    Kazakistan Meclisi, geçen yıl mayıs ayında aldığı kararla, Baykonur'un Rusya'ya kira süresini 2050 yılına kadar uzattı.

    Rusya, bu kapsamda Nur Sultan yönetimine yıllık 115 milyon dolar ödeme yapıyor.

    Daha önceki anlaşmaya göre, kira süresi 2025'te sona eriyordu.


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