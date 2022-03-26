Keanu Reeves'in filmlerine Çin engeli

Keanu Reeves'in Çin milliyetçilerinin bağımsızlık yanlısı bir kuruluş olarak gördüğü Tibet Evi'nin (Tibet House U.S) yardım konserine katılması sonrası filmlerine engel geldi.

Çin'deki bazı platformlar, Kanadalı Keanu Reeves'in Tibet Evi'nin (Tibet House U.S) bir konsere katılmasından sonra ünlü oyuncunun filmleri ve video içeriklerini yayından kaldırdı.

FİLMLERİ YAYINDAN KALDIRILDI

Reeves'in; Matrix, John Wick ve Speed filmleri kaldırılan filmler arasında yer alıyor.

Reeves’in diğer bazı çalışmaları Çin’in mesajlaşma hizmetlerinin bazılarında hala aranabilirken, yıldız oyuncunun İngilizce adı ve Çince çevirisi için yapılan aramalar ise sonuç vermiyor.

BAZI SANATÇILAR HEDEFTE

Reeves'in yanı sıra Patti Smith, Laurie Anderson, Trey Anastasio ve Jason Isbell gibi isimler de Çin milliyetçilerinin hedefinde.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde "Matrix serisi devam edecek mi?" sorusu üzerine Reeves, yönetmenin yeni film çekmeyeceğini açıklamıştı.