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    Keanu Reeves'in filmlerine Çin engeli

    Keanu Reeves'in Çin milliyetçilerinin bağımsızlık yanlısı bir kuruluş olarak gördüğü Tibet Evi'nin (Tibet House U.S) yardım konserine katılması sonrası filmlerine engel geldi.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 01:08
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    Keanu Reeves'in filmlerine Çin engeli

    Çin'deki bazı platformlar, Kanadalı Keanu Reeves'in Tibet Evi'nin (Tibet House U.S) bir konsere katılmasından sonra ünlü oyuncunun filmleri ve video içeriklerini yayından kaldırdı.

    FİLMLERİ YAYINDAN KALDIRILDI

    Reeves'in; Matrix, John Wick ve Speed filmleri kaldırılan filmler arasında yer alıyor.

    Reeves’in diğer bazı çalışmaları Çin’in mesajlaşma hizmetlerinin bazılarında hala aranabilirken, yıldız oyuncunun İngilizce adı ve Çince çevirisi için yapılan aramalar ise sonuç vermiyor.

    Keanu Reeves in filmlerine Çin engeli #1

    BAZI SANATÇILAR HEDEFTE

    Reeves'in yanı sıra Patti Smith, Laurie Anderson, Trey Anastasio ve Jason Isbell gibi isimler de Çin milliyetçilerinin hedefinde.

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde "Matrix serisi devam edecek mi?" sorusu üzerine Reeves, yönetmenin yeni film çekmeyeceğini açıklamıştı.

    Keanu Reeves in filmlerine Çin engeli #2


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