Keir Starmer: Filistin devleti, Filistinlilerin vazgeçilmez hakkıdır İngiliz ana muhalefet lideri Starmer, "Filistin devleti, komşuya bir hediye değil, Filistin halkının vazgeçilmez hakkıdır" dedi.

AA

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Filistin devleti çağrısı yaptı.

Starmer, güvenlik konusunda tek çıkış noktasının iki devletli çözüm olduğunu söyledi.

İngiltere’nin ITV televizyonuna konuşan Starmer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun iki devletli çözümü reddeden ifadeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Filistin halkının vazgeçilmez hakkıdır"

Netanyahu’nun ifadelerini “kabul edilemez” olarak nitelendiren Starmer, şu ifadeleri kullandı:

Başbakan Netanyahu’nun açıklamaları yanlış ve kabul edilemez. Filistin devleti, komşuya bir hediye değil, Filistin halkının vazgeçilmez hakkıdır.

"İşçi Partisi hükümeti iki devletli çözüm için çalışacak"

Starmer, bölgede barışın ve güvenli bir gelecek için iki devletli çözümün tek yol olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

İşçi Partisi hükümeti, uluslararası ortaklarıyla, güvende ve huzur içinde Bir İsrail ile sürdürülebilir bir Filistin devletinin olduğu iki devletli çözüm için çalışacaktır.

Filistin devleti mesajı

İşçi Partisi lideri, daha önce parti politikası olan Filistin’i tanıma kararından vazgeçmiş İsrail ile Filistin ve diğerleri arasında müzakerelerin başlamasıyla birlikte barış sürecine yardımcı olacak bir noktada Filistin devletini tanıyacaklarını söylemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)