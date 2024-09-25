Keir Starmer vatandaşlarına seslendi: Lübnan'ı terk edin İngiltere Başbakanı, İsrail-Hizbullah arasındaki çatışmaların şiddetlenmesine ilişkin açıklamasında İngiliz vatandaşlarının Lübnan’dan ayrılmaları çağrısında bulundu.

İHA

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a geldi.

Uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Starmer, Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere değindi.

"LÜBNAN'I TERK EDİN"

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmanın şiddetini artırmasının ardından Lübnan’daki İngiliz vatandaşlarına bir an evvel bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunan İngiliz Başbakan Starmer, “Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarına vereceğim en önemli mesaj derhal ülkeyi terk etmeleri olacaktır. Gerçekten ama gerçekten net olmamız çok önemli: şimdi ayrılma zamanı” dedi.

İngiliz vatandaşlarının bölgeden tahliyesi için de acil durum planını hızlandırdıklarını söyleyen Başbakan Starmer, “Bu zaten gerilimin tırmanması ışığında beklenen bir şeydi. Topyekun bir savaşında eşiğindeyiz.” dedi.

Basın mensuplarının Orta Doğu'da topyekun bir savaşın eşiğinde hissedip hissetmediği sorusuna yönündeki soruya “derin endişe” duyduğunu söyleyen Sir Keir, “Potansiyel olarak bir eşik noktasındayız ve eşikten geri dönmemiz gerekiyor.” ifadesini kullandı.

GÜNEY KIBRIS YAKINLARINA ASKER TAKVİYESİ

İngiltere Savunma Bakanlığı ise, bölgede tansiyonun yükselmesiyle harekete geçti. Vatandaşlarına bölgeye seyahat etmeme uyarısı yayınlayan Bakanlık, Lübnan’da bulunan İngiliz vatandaşlarının muhtemel tahliyesi durumunda Güney Kıbrıs’taki üslerde bulunan 500 askere ek 700 asker daha gönderileceğini açıkladı. Güney Kıbrıs açıklarında halihazırda bulunan İki İngiliz savaş gemisi de muhtemel bir tahliye operasyonu durumunda kullanılacak.

Savunma Bakanı John Healey, çatışmanın önlenmesi adına tüm taraflara sükunet çağrısı yaparak, “Hükümetimiz durumun kötüleşmesi halinde İngiliz vatandaşlarını desteklemek üzere tüm hazırlıkların yapılmasını sağlıyor. Bölgede görev yapan İngiliz personele bağlılıkları ve profesyonellikleri için teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterler de hazır bekletiliyor.

BEYRUT’A YÖNELİK SALDIRILARDA CAN KAYBI 569 OLDU

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana Beyrut’a gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50’si çocuk, 94’ü kadın olmak üzere 569’a, yaralı sayısının ise bin 835’e yükseldiği bildirildi.

Öte yandan İsrail'in Beyrut'a dün düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

10 bin İngiliz vatandaşının Lübnan’da olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)