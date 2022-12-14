Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya temasları

Berlin'e ulaşan Kılıçdaroğlu, buradaki büyükelçiliği ziyaret etti. Jeremy Rifkin ile bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, akıllı endüstriye geçiş modellerini inceleyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli görüşmeler yapmak üzere Almanya'ya gitti.

Başkent Berlin'e ulaşan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki isimler, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne geçti.

Berlin temasları başladı

Kılıçdaroğlu ve heyeti, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i ziyaret etti.

CHP lideri, Büyükelçilik ziyaretinin ardından Berlin Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şahin Albayrak ile görüşerek, teknolojik gelişmeler ve inovasyon konularında bilgi alacak.

Jeremy Rifkin ile toplantı yapacak

Temaslarını sürdürecek olan Kılıçdaroğlu, iletişim teknolojileri konusunda bilimsel araştırmalar yapan Fraunhofer Enstitüsü'nden Prof. Dr. Eckart Uhlmann ile görüşecek, daha sonra Berlin'de iş insanlarıyla yemek yiyecek.

Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile temaslarda bulunacak ve çalışma toplantıları düzenleyecek.

Akıllı endüstriye geçiş modellerini inceleyecek

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Almanya'da "endüstri dönüşümü" konulu temaslarda bulunacak ve enerji dönüşüm hamlelerini gözlemleyecek.

AA'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun, sektörel kuruluşların temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanıyor

Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite, iş gücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi öngören modelleri inceleyecek.