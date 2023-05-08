Kendini Olaf Scholz'a benzeten Kılıçdaroğlu'na Alman muhabirin tepkisi Alman muhabir, Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevaptan sonra alaylı bir yüz ifadesine büründü. Bu durum, akıllara Biden ile ilgili bir soru yöneltilen Erdoğan'ın tavrını getirdi.

Detay Haber Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman medyasından ARD televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Röportajı boyunca Türkiye hakkında olumsuz bir tablo çizen Kılıçdaroğlu'na, Alman muhabirin sorduğu soru ve aldığı karşılık dikkat çekti. Kılıçdaroğlu: Olaf Scholz gibi olmak bir onurdur Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a atıfta bulunan muhabir, Kılıçdaroğlu'na "Türkiye'nin Olaf Scholz'u musunuz?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, "Olaf Scholz gibi olmak bir onurdur. Aslında ben sessiz bir insanım. Kolay kolay sinirlenmem." yanıtını verdi. Alman muhabirin manidar yüz ifadesi CHP Lideri'nin söz konusu cevabı sırasında ARD yetkilisinin gülümsemesi ve yüzünde oluşan manidar ifade kameraya yansıdı. Görevi Angela Merkel'den devralan Şansölye Scholz, küresel meselelerde Almanya tarihinin en etkisiz başbakanı olarak görülüyor. "O Biden ise ben de Erdoğan'ım" Kılıçdaroğlu-Scholz benzetmesi, akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhabirlere verdiği bir yanıtı getirdi. Geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı için New York'ta bulunan Erdoğan, "ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi diler miydiniz?" şeklindeki soruya, "Yok, o Biden ise ben de Erdoğan'ım." diyerek cevap vermişti. Gözden Kaçmasın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye hakkında Alman televizyonuna şikayetlerde bulundu Haberin Detayları Kemal Kılıçdaroğlu BBC'ye konuştu: Batı ile ilişkilere öncelik vereceğim Haberin Detayları