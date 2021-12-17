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    Kentcuky'deki hortumda kaybolan düğün fotoğrafı, 240 kilometre uzakta bulundu

    ABD'de, kasırganın en çok etkili olduğu Kentucky eyaletinde, hortumun yıktığı evden kaybolan düğün fotoğraflarından biri, 240 kilometre uzakta bulundu.
    • AA
    • 17.12.2021 - 06:15
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 06:17
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    Kentcuky'deki hortumda kaybolan düğün fotoğrafı, 240 kilometre uzakta bulundu

    Kentucky'de yaşayan Michaela Copeland, Mayfield kasabasında kayınvalidesinin evinden hortumun uçurduğu düğün fotoğrafının 240 kilometre ötedeki Garfield kasabasında bulunduğunu öğrenince sosyal medyadan yaşadığı şaşkınlık ve mutluluğu paylaştı.

    "TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

    Copeland, kocasıyla dans ettiği bir düğün fotoğrafının Facebook'ta, felakette kaybolan eşyaları sahiplerine ulaştırılması için açılan bir grupta görünce, "Düğün fotoğraflarımızdan biri yaklaşık 150 mil (240 km) uzakta bulundu. Tüylerim diken diken oldu." diye paylaşımda bulundu.

    Kentcuky deki hortumda kaybolan düğün fotoğrafı, 240 kilometre uzakta bulundu #1

    FOTOĞRAFI ÇİFTLİKLERİNDE BULDULAR

    Kasırganın etkili olduğu 4 eyalette birçok felaketzedenin kayıp eşyalarının bulunmasına yardımcı olan grupta Pamela Compton isimli üyenin, 12 Aralık'ta paylaştığı Copeland çiftinin düğün fotoğrafının altına, "Garfield'daki çiftliğimizde bulduğumuz bu fotoğrafı size postalamaktan memnuniyet duyacağız. Tanrı hepinizi korusun." diye yazdığı görüldü.

    Kentcuky deki hortumda kaybolan düğün fotoğrafı, 240 kilometre uzakta bulundu #2

    TAHRİP OLMAMASINA ŞAŞIRDILAR

    Bir diğer düğün fotoğrafının da yaklaşık 210 kilometre mesafede bulunduğunu belirten Copeland, fotoğraflarının böyle bir felaketten tahrip olmadan kurtulmasını "çok tuhaf" bulduğunu ifade etti.

    Kentcuky deki hortumda kaybolan düğün fotoğrafı, 240 kilometre uzakta bulundu #3

    6 EYALETTE 88 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    ABD'de 10 Aralık'ta meydana gelen ve 6 eyalette etkili olan hortumlarda Dawson Springs kentinin yüzde 75'i yıkıldı, toplamda en az 88 kişi hayatını kaybetti.

    Kentcuky deki hortumda kaybolan düğün fotoğrafı, 240 kilometre uzakta bulundu #4

    ELEKTRİK VE SU KESİNTİLERİ SÜRÜYOR

    Hortumlardan en fazla etkilenen, hava sıcaklığının gece eksilere düştüğü Mayfield ve Dawson Springs'te elektrik ve su kesintileri devam ediyor.

    Kentcuky deki hortumda kaybolan düğün fotoğrafı, 240 kilometre uzakta bulundu #5

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