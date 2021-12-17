ABD'nin Kentucky eyaletindeki hortum felaketinde yıkılan evine gelen bir kişi, evdeki enkazın arasında piyano çaldı.

ABD’de meydana gelen hortum felaketinden en çok etkilenen Kentucky’de yürekleri ısıtan bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÇATISI UÇMUŞ EVİNDE PİYANO ÇALDI

Mayfield’den yaklaşık 100 mil uzakta olan Bremen’de yaşayan Jordan Baize, hortum felaketinin ardından geldiği evinde enkaza rağmen hasar alan piyanosu ile Bill ve Gloria Gaither’ın There’s About That Name adlı parçasını çaldı.

Kentucky'de afetzede, hortumda yıkılan evinde piyano çaldı - Video

PAYLAŞILAN VİDEO BEĞENİ TOPLADI

Baize’nin kardeşi Whitney Brown tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü, binlerce kişinin beğenisini topladı. Görüntüde, evin çatısının ise tamamen yıkıldığı görüldü.

HORTUM FELAKETİNDE 71 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hortum felaketinden en fazla etkilenen eyalet olan Kentucky’de şu ana kadar 71 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.