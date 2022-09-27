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    Kenya’da 6 katlı bina çöktü: 6 ölü

    Başkent Nairobi'de yer alan Kiambu ilçesinde 6 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
    • 27.09.2022 - 07:48
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    Kenya’da 6 katlı bina çöktü: 6 ölü

    Kenya’nın başkenti Nairobi’de yer alan Kiambu ilçesinde 6 katlı bina yerel saatle 05.30’da çöktü. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü binanın enkazından şu ana kadar 6 kişinin cansız bedeni ve 1’i çocuk toplam 4 kişi de yaralı olarak çıkarılırken, yaralılardan bazıların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

    Yapım aşamasında olan binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor. Görgü tanıkları, binanın bitişiğinde bulunan evlerin üzerinde doğru çöktüğünü belirtti. Enkaz altında kaç kişinin kaldığı ise bilinmiyor.

    Kenya’da 6 katlı bina çöktü: 6 ölü #1

    Binanın inşaat izni yokmuş

    İHA'nın aktardığına göre; Kiambu Kaymakamı Kimani Wamatangi basına verdiği demeçte, “Buraya yapılan bina standartların son derece altında yapılıyordu” ifadelerini kullanarak, “Bu adam izinsiz inşa etti. Geldi izin için başvurdu, birkaç şartı yerine getirmesi söylendi, ortadan kayboldu, inşaata devam etti” dedi.

    Kenya’da 6 katlı bina çöktü: 6 ölü #2

    "Burada tanık olduğumuz şey felaket, bunun olmasına izin verilemez" ifadelerini kullanan Wamatangi, polisi, yetkililerin bina yönetmeliklerini uygulamalarına yardımcı olmaya çağırdı.

    Kenya’da 6 katlı bina çöktü: 6 ölü #3

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    Kenya’da 6 katlı bina çöktü: 6 ölü #10


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