Kenya'da 'açlık tarikatı' soruşturması: Hz. İsa ile tanışma vaadiyle kandırıp 21 kişinin ölümüne sebep oldu Kenya'da dinleyicilerine açlıktan ölmelerini söylediği iddia edilen bir tarikatın lideri Paul Mackenzie Nthenge'in gözaltına alınmasıyla başlayan soruşturma kapsamında, 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İHA Görenleri şaşkına çeviren istismar Kenya'da yaşandı. Kenya basınında "tarikat lideri" olarak nitelendirilen vaiz Paul Mackenzie Nthenge'nin dinleyicilerini "Hz. İsa ile tanışma" vaadiyle kandırdığı öne sürüldü. Dinleyicilerine açlıktan ölmeleri durumunda Hz. İsa ile tanışacaklarını söyledi Çok sayıda kişiye açlıktan ölmeleri durumunda Hz. İsa ile tanışacaklarını söylediği iddia edilen Nthenge'nin gözaltına alınmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında sahil kasabası Malindi'de aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişinin cesedi bulundu. Hayatını kaybeden kişilerin kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için DNA örnekleri alınarak, çeşitli testler yapılacak. Hakkındaki iddiaları reddetti Hakkındaki iddiaları ve görevini kötüye kullandığını reddeden Nthenge'in kefaletle serbest bırakılma talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi. Polis, 15 Nisan'da kendilerini açlıktan öldürdüğünden şüphelenilen 4 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Nthenge'i gözaltına almıştı.