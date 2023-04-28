Kenya'da açlık tarikatından ölenlerin sayısı 109 oldu Kenya polisi ölüm orucunda hayatını kaybeden kişilerin cesetleri çıkarmaya devam ederken, gözaltına alınan papaz yargı karşısına çıkarıldı.

AA

Kenya'nın Malindi kasabasında "aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmaları vadedilen" ve ölüm orucunda hayatını kaybeden kişilerin sayısının 109'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 5'i çocuk olmak üzere 11 kişinin daha cesedine ulaşıldığı kaydedildi. Kenya Kızılhaçı, 112 kişinin kayıp olduğunu tahmin ediyor.

Papaz yargılanıyor

Kilife bölgesindeki New Life Dua Merkezi ve Kilisesi'nde ölümler olduğuna ilişkin suçlamalar sonrası papaz Ezekiel Odero, gözaltına alını, kilisesi kapatıldı.

Odero, Güney Kilifi bölgesindeki mahkemeye çıkarıldı.

Televizyonda misyonerlik yaptığı ve halk arasında oldukça popüler olduğu belirtilen Odero'nun ay ortasında gözaltına alınan ve "Açlık Tarikatı" ya da "Malindi Tarikatı" diye bilinen tarikatın lideri Paul Mackenzie Nthenge ile bağlantısının bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Hz. İsa'ya kavuşma vaadi

Ulusal basınında yer alan haberlerde Good News International Kilisesi Papazı Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

Polis, Shakahola bölgesindeki ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.