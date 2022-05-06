Kenya’da aslan ihbarına giden yetkililer, çantayla karşılaştı

Çitin arkasında saklanan bir aslan ihbarı alan yetkililer, bölgeye gittiklerinde endişeye neden olan duruma aslan desenli çantanın sebep olduğunu belirledi.

Kenya’nın Kiangua bölgesinde, çalılıklar arasında saklanan aslan iddiası ortalığı karıştırdı.

Kenya Vahşi Yaşam (KWS) yetkilileri, gelen ihbarlar üzerine dün, 3 silahlı vahşi yaşam görevlisini bölgeye gönderdi.

DHA’nın haberine göre; yapılan incelemelerde vatandaşları korkutan aslanın, aslında bir çanta olduğu belirlendi.

KWS yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Meru İlçesi, Kiangua konumunda yerel halktan, bir çitin altında saklanan bir aslan hakkında çok sayıda ihbar aldık. KWS Meru ekibi, olası bir İnsan Yaban Hayatı Çatışması vakasını azaltmak için hızla olay yerine koştu.” ifadeleri yer aldı.

Aslan zannedildi, alışveriş çantası çıktı

Yapılan açıklamada, bir alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı nedeniyle tedirginliğin yaşandığı belirtildi.

Hızlı ihbar nedeniyle halk tebrik edildi

Yetkililer, olay yerine vardığında halkı korkutan aslanın aslında alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit ettiklerini ve yanlış alarm olmasına rağmen olayı hızlıca ihbar eden halkı tebrik ettiklerini belirtti.