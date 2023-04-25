Kenya'da Hz. İsa'ya kavuşacağını düşünerek açlıktan ölenlerin sayısı 73'e çıktı Kenya'da 'aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmaları vadedilen' ve ölüm orucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 73'e yükseldi.

AA

Kenya'nın Malindi kasabasındaki ölüm orucunun bilançosu giderek ağırlaşıyor.

Malindi Emniyet Müdürü Charles Kamau, kasabadaki Good News International Kilisesi yakınındaki Shakahola Ormanı'nda bulunan ceset sayısının 73'e ulaştığını belirtti.

Kamau, cansız bedenlerinin çoğunun toplu mezardan çıkarıldığını aktararak olaya ilişkin 3 kişinin daha gözaltına alındığını söyledi.

Kenya Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada da 112 kişinin kayıp olduğu ifade edildi.

İnsanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmaları vadedildi

Ulusal basınında çıkan haberlerde Good News International Kilisesi papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmayı vadettiği belirtilmişti.

Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğünden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunmasının ardından Nthenge'yi gözaltına almıştı.

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, ormanlık alanın tamamının kapatıldığını ve 'suç mahalli' olarak ilan edildiğini söylemişti.

Kindiki, bu vahşetin faillerinin en ağır şekilde cezalandırılacağını, tüm kilise, cami, tapınak ve sinagoglar için daha sıkı düzenlemeler gerektiğini ifade etmişti.