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    Kenya'da milletvekillerinin yumruk yumruğa kavgası

    Kenya'da önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerle ilgili siyasi partilerin düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısının görüşüldüğü oturumda iktidar ve muhalefet partisi milletvekilleri birbirine girdi.
    • İHA
    • 01.01.2022 - 02:39
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    Kenya'da milletvekillerinin yumruk yumruğa kavgası

    Kenya Meclisi’nde bugün gerçekleştirilen oturumda tansiyon yükseldi. Ülkede 2022 yılında yapılacak seçimlerle ilgili siyasi partilerin düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısı görüşmeleri sırasında rakip partilerin milletvekilleri arasında arbede çıktı.

    YUMRUK ATTIĞI VEKİLİN GÖZÜ KANADI

    Tansiyonun giderek arttığı mecliste Milletvekili John Mbadi, meslektaşı Benard Koros'a yumruk attı. Aldığı darbe sonucu gözünden kan akan Koros, “Millet Meclisi'nde bu şekilde yaralanmayı kabul edemem Sayın Başkan” dedi. Yaşanan kavga sırasında oturuma ara verildi.

    Kenya'da milletvekillerinin yumruk yumruğa kavgası - VİDEO

    KENYA'DAKİ TARTIŞMALI YASA TASARISI

    Siyasi partileri düzenleyen yasa tasarısı, siyasi partilerin düzenlenmesine yönelik maddelerde değişiklik ve koalisyon gruplarının seçimlerde zorunlu parti üyeliği maddelerini içeriyor. Yeni yasa tasarısı onaylanması durumunda eski yasada yer alan, bir parti koalisyonunun aday sunabilmesi için gereken parti üyeliği ve bağımsız olmasını gerektiren maddeyi geçersiz kılacak.

    Kenya da milletvekillerinin yumruk yumruğa kavgası #1

    Kenya da milletvekillerinin yumruk yumruğa kavgası #2


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