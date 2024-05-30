Kenya'da sel felaketi: 52 kişi kayboldu Kenya'nın Mai Mahiu kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 52 kişinin kaybolduğu açıklandı.

AA & Ensonhaber

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da hükümet yetkilileri, Mai Mahiu kentinde son yaşanan sellerde 52 kişinin kaybolduğunu, sellerden etkilenenler için kurulan 200'e yakın kampın faaliyete devam ettiğini aktardı.

Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, 14 Mayıs’ta ülkede etkili olan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 277'ye yükseldiğini, olumsuz hava koşullarının yaklaşık 411 bin kişiyi etkilediğini ve 56 bin ailenin de evini terk etmek zorunda kaldığını söylemişti.

Şiddetli yağışlar çok sayıda ülkeyi vurdu

Afrika'da Kenya, Tanzanya, Somali, Burundi gibi ülkeler şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.