Kenya'da sınıflarda öğrencilerin yerini tavuklar aldı

Başkent Nairobi'de koronavirüs nedeniyle, Mart ayından bu yana kapalı olan özel bir okulda okulun yöneticisi iflas etmemek için, sınıfları tavuklarla doldurdu.

Doğu Afrika ülkesi Kenya’da, okullar koronavirüs nedeniyle Mart ayından bu yana kapalı.

ÖĞRENCİLERİN YERİNİ TAVUKLAR ALDI

Başkent Nairobi’de Roka Hazırlık Okulu öğrencilerinin bir zamanlar futbol oynadıkları spor sahasında sıralar halinde ıspanak filizleri yetişiyor ve çocukların bir zamanlar sınavları sırasında terledikleri talaşla kaplı sınıflarda tavuklar geziyor.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinden üç gün sonra okulların aniden kapattığı Mart İnternet erişiminin ülke genelinde sıkıntılı olduğu ülkede pek çok okul uzaktan eğitim yapamıyor.

Mart ayından bu yana hiçbir öğrenci bu ürkütücü derecede sessiz koridorlarda bulunmadı.

Yaşanan gelir kaybı nedeniyle ülkede bazı özeller kalıcı olarak kapanmak zorunda kaldı.





"YAŞADIĞIM GELİR KAYBI AKLIMDAN ÇIKMIYOR"

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusundaki tarlalarda sebzelerle ilgilenen okulun müdürü James Kung'u, Reuters'e verdiği röportajda "Sınıfları nasıl kullanacağımı düşünmek zorunda kaldım, çünkü yaşadığım kayıp aklımdan çıkmıyor.

Sabah uyandığınızda ve size bakan boş sınıfları bulduğunuzda büyük bir hayal kırıklığına uğruyorsunuz” dedi.

Kenya Özel Okullar Birliği’nin belirttiğine göre ülkede 11 bin 400 özel ilk ve orta okul bulunuyor ve bu okulların yaklaşık 2, 6 milyon öğrencisi bulunuyor.

Söz konusu okullar, orta sınıfların gittiği çıplak sınıflı okullardan, ulusun seçkinlerine hizmet eden ultra lüks kampüslere kadar çeşitlilik gösteriyor.

150 OKUL İFLAS ETTİ, 158 BİN ÖĞRETMEN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDI

Derneğin başkanı Peter Ndoro, 150 civarında okulun corona virüs pandemisi nedeniyle çoktan iflas ettiğini söyledi. Özel okullarda çalışan 158 bin öğretmenin çoğu ise ücretsiz izne çıktı.

İNTERNET ERİŞİMİ ÜLKENİN PEK ÇOK YERİNDE YOK

Kenya’da bazı okulların uzaktan eğitim imkanı bulunuyor, ancak ülkenin çoğunlupunda internet erişimi olmadığından pek çok okul para kazanmanın yaratıcı yollarını arıyor.

TAVUKÇULUK SAYESİNDE ÖĞRETMENLERİNE MAAŞ ÖDÜYOR

Kungu, tavuk yetiştiricili yaptığı için Mart ayında 530 öğrencisi olan Roka'nın kapanmayacağını söyledi. Bugüne kadar okulun okul harçlarından en az 20 milyon şilin (184.500 $) kaybettiğini, ancak yine de öğretmenlere kısmi maaş ödediğini sözlerine ekledi.

OKULLARIN GELECEK OCAK AYINDA AÇILMASI BEKLENİYOR

Diğer taraftan ülkede okulların en azından Ocak ayına kadar kapalı kalması bekleniyor. Kenya Eğitim Bakanlığı, yalnızca koronavirüs vakalarının sayısı önemli ölçüde düştüğünde okulların yeniden açılabileceğini bildirdi.

Kenya Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar ülkede 36 bin 157 doğrulanmış corona virüs vakası ve 622 ölüm bildiridi. Artış Ağustos ayında yavaşlamaya başladı, ancak bunun malzeme kıtlığı nedeniyle daha düşük test oranlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirsiz.

Kenya'da sınıflarda öğrencilerin yerini tavuklar aldı FOTO GALERİ





