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    Kenya'da yaban hayvanlar, kuraklık nedeniyle telef oluyor

    Kuraklığın pençesindeki Kenya’da durum gün geçtikçe kötüleşmeye başladı. Her geçen gün, bölgedeki gıda ve su yetersizliği nedeniyle telef olan yaban hayvanların sayısının arttığı belirlendi.
    • 22.11.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 10:17
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    Kenya'da yaban hayvanlar, kuraklık nedeniyle telef oluyor

    Doğu Afrika ülkesi Kenya’da her geçen gün kuraklıkla mücadele zorlaşıyor…

    Günden güne kötüleşen durum sadece insanların değil, doğadaki hayvanların yaşama şansını da azaltan bir hal almaya başladı.

    Kuraklık nedeniyle telef olan yaban hayvanı sayısının her geçen gün arttığı bildirildi.

    Doğal hayatta yiyecek ve su sıkıntısı arttı

    AA’nın haberine göre; Rift Valley eyaletine bağlı Kajiado bölgesinde, hayvanlar doğal hayatta yiyecek ve su sıkıntısı çekmeye başladı.

    Kenya da yaban hayvanlar, kuraklık nedeniyle telef oluyor #1

    Canlılar, insanların alanlarına girmeye başladı

    Sorunun baş gösterdiği coğrafyadaki canlılar, insanların bulunduğu alanlara girmeye başladı.

    Bölgede yaşayan kabilelerin zor yaşam koşullarına kuraklığa ek olarak yaşam alanlarına giren canlılar ile mücadele de eklendi.

    Kenya da yaban hayvanlar, kuraklık nedeniyle telef oluyor #2

    3,1 milyon kişi, gıda sıkıntısı yaşıyor

    Kenya'da hükümet, iklim değişikliği nedeniyle ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar 3,1 milyon kişinin gıda sıkıntısı yaşadığını açıklamıştı.

    Kenya da yaban hayvanlar, kuraklık nedeniyle telef oluyor #3

    Kenya da yaban hayvanlar, kuraklık nedeniyle telef oluyor #4

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