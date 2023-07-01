Kenya’da zincirleme kaza: Çok sayıda ölü var Bir kamyonun yoldan çıkarak çok sayıda araca çarpması sonucu 48 kişi hayatını kaybetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kenya’nın Londiani kasabasında bir nakliye kamyonu yoldan çıktı. Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü, otoyolda bulunan çok sayıda araca çarptı. Kazada bilanço ağır oldu. 48 kişi öldü Meydana gelen zincirleme kaza sonucu 48 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet ve minibüs de dahil olmak üzere 6’dan fazla araç büyük hasar aldı. 20'den fazla yaralı var Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Kenya Kızılhacı ise zincirleme kazada yayaların ezildiğini belirterek, 20’den fazla yaralının hastanelere kaldırıldığını söyledi.