Kenya’daki ‘açlık tarikatı’ soruşturmasında bulunan ceset sayısı artıyor Açlıktan ölmeleri halinde "Hz. İsa ile tanışacakları" vaadiyle insanları kandıran tarikata ilişkin devam eden soruşturma çerçevesinde ulaşılan cansız beden sayısı 58'e yükseldi.

İHA

Kenya’da "tarikat lideri" olarak nitelendirilen ve gözaltına alınan vaiz Paul Mackenzie Nthenge'nin çok sayıda kişiye açlıktan ölmeleri durumunda Hz. İsa ile tanışacaklarını söylediği iddia ediliyor.

Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğü şüphelenilen 4 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Nthenge'i gözaltına aldı.

Vaiz Paul Mackenzie Nthenge'nin gözaltındayken yemek yemeyi veya içmeyi reddettiği öğrenildi.

58 ceset bulundu

Dehşete düşüren olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor…

Polis çok sayıda kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Yapılan açıklamada, sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola Ormanı’nda devam eden kazılarda, 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve can kaybının 58'e yükseldiği kaydedildi.

112 kayıp var

Olay yerini ziyaret eden polis Japhet Koome, şu ana kadar 29 kişinin kurtarıldığını ve arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kenya Kızılhacı ise bölgede 112 kişinin kayıp olarak bildirildiğini duyurdu.

800 dönümlük ormanın tamamı kapatıldı

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki yaptığı açıklamada, 800 dönümlük ormanın tamamının kapatıldığını ve suç mahalli ilan edildiğini aktararak, bu vahşetin yalnızca faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasına değil aynı zamanda her kilise, cami, tapınak veya sinagog için daha sıkı düzenlemelere yol açması gerektiğini ifade etti.