Kerç Boğazı'nda Rus tankerine saldırı: Ukrayna, insansız deniz aracıyla hedef aldı Yakıt yüklü Rus tankeri, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin operasyonunda saldırıya uğradı. Gelişmeyi, Ukrayna basını da doğruladı.

AA

Kerç Boğazı, yeni bir saldırıyla daha anılıyor.

Boğaz yakınlarında Rus tankeri, insansız deniz aracıyla hedef alındı.

Novorossiysk Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin açıklamasına göre, saldırı sonucu tanker hasar gördü.

Rus tankerine saldırı: Römorkörler bölgede

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, "Mürettebat güvenli bir yerde, yaralanmadı." denilen açıklamada şunlar aktarıldı:

Mürettebat güvenli bir yerde, yaralanmadı. Deniz kurtarma servisi konuyla ilgileniyor, 2 römorkör bölgeye ulaştı.



Demirliyken gemiyi çekip çekmeyeceklerine karar verecekler. Makine dairesi hasar gördü.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin operasyonu

Tankerin batma tehlikesinin bulunmadığı, petrol sızıntısının olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Ukrayna basını, tankere yönelik saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) operasyonu olduğunu duyurdu.

Rus tankeri yakıt yüklüydü

RBK-Ukraina haber sitesine SBU'dan konuşan kaynaklar, özel operasyonun 450 kilogram trotil yüklü insansız deniz aracı ve patlama gibi klasik bir senaryoyla gerçekleştirildiğini belirtti.

"Sonuç olarak Rusya'nın en güçlü petrol tankerlerinden birinin, Kırım Köprüsü yakınlarında olumsuz bir yolculuğa başladığını" kaydeden kaynaklar, "Ön bilgilere göre, Rus tankeri yakıt yüklüydü." bilgisini paylaştı.

Kaynaklar, "SBU, bir sonraki başarılı özel operasyonunu, Deniz Kuvvetleri ile gerçekleştirdi. İlginçtir ki bu operasyon, tam olarak Ukrayna kara sularında gerçekleşti." ifadelerini kullandı.