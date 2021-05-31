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    Kerkük'te 5 DEAŞ teröristi yakalandı

    Kerkük'te DEAŞ mensubu olduğu iddia edilen kişilere düzenlenen operasyonda 6 terörist yakalandı.
    • AA
    • 31.05.2021 - 23:26
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    Kerkük'te 5 DEAŞ teröristi yakalandı

    Irak’ta Kerkük kent merkezinde terör örgütü DEAŞ’a karşı operasyon düzenlendi.

    6 KİŞİ YAKALANDI

    DEAŞ mensuplarının ikamet ettiği iddia edilen iki ayrı adrese Irak federal polis gücü tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

    5 ADET ROKET ELE GEÇİRİLDİ

    Kentin kuzey batısında DEAŞ’a ait fırlatmaya hazır 5 adet roket ve roket atar ele geçirildi.

    2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetleri ile kısmen Diyala ve Kerkük illeri terör örgütü DEAŞ tarafından ele geçirilmiş ve dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

    Kerkük te 5 DEAŞ teröristi yakalandı #1

    Kerkük te 5 DEAŞ teröristi yakalandı #2

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