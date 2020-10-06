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    Kerkük'te DEAŞ saldırısı

    Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ’ın düzenlediği silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı.
    • İHA
    • 06.10.2020 - 01:01
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    Kerkük'te DEAŞ saldırısı

    Irak’ın Kerkük kentinin güneybatısında yer alan El-Havice ilçesine bağlı Nikar köyünde Irak Federal polisine terör örgütü DEAŞ tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

    4 ÖLÜ 3 YARALI

    Saldırıda 4 polis hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 polis yaralandı.

    Teröristleri yakalamak için olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

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