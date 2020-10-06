Kerkük'te DEAŞ saldırısı

Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ’ın düzenlediği silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı.

Irak’ın Kerkük kentinin güneybatısında yer alan El-Havice ilçesine bağlı Nikar köyünde Irak Federal polisine terör örgütü DEAŞ tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

4 ÖLÜ 3 YARALI

Saldırıda 4 polis hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 polis yaralandı.

Teröristleri yakalamak için olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.