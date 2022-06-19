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    Kerkük'te petrol üretim kapasitesi artırılacak

    DEAŞ'ın saldırılarına uğrayan petrol sahası onarıldı. Ham petrol üretim kapasitesinin, günlük 5 bin varile çıkarılması kararlaştırıldı.
    • 19.06.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 11:17
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    Kerkük'te petrol üretim kapasitesi artırılacak

    Petrol rezervleriyle öne çıkan Irak'ın Kerkük kentinde üretim kapasitesiyle ilgili karar alındı.

    Kentin batısındaki Hemrin Dağları bölgesindeki sahada ham petrol üretim kapasitesi artırılacak.

    Günlük kapasite 5 bin varile yükseltilecek

    Irak Kuzey Petrol şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ tarafından tahrip edilen Hemrin petrol sahasının yeniden onarılıp geliştirildiği ve oradaki ham petrol üretim kapasitesinin günlük 5 bin varile çıkarılacağı belirtildi.

    Petrol Bakanlığı'nın talimatı üzerine Kuzey petrol şirketi alanındaki tüm petrol sahalarının geliştirilmesine yönelik ciddi adımların atıldığı belirtilen açıklamada, kuyulardan petrol çıkarma test işleminin başlatıldığı ifade edildi.

    Diğer petrol alanlarıyla ilgili adım atılacak

    Daha önce alandaki kuyulardan çıkarılan ham petrol hacmine yer verilmeyen açıklamada, yakın tarihte alandan günlük 5 bin varil ham petrolün çıkarılmasının planladığı dile getirildi.

    Açıklamada, Hemrin petrol alanının dışında bölgedeki diğer petrol alanlarının da geliştirilmesine yönelik adımların atılacağı dile getirildi.

    Günlük 350 bin varil ham petrol ihracı

    AA'nın haberine göre, Irak Petrol Bakanlığı bünyesindeki üç petrol şirketinden (Kuzey, Orta ve Güney) biri olan Kuzey Petrol Şirketi, Kerkük'ten günlük yaklaşık 350 bin varil ham petrol ihraç ediyor.

    Kerkük te petrol üretim kapasitesi artırılacak #1

    DEAŞ'ın saldırıları

    Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, Hemrin petrol alanlarının da yer aldığı Kekük'ün batısından başlayıp ülkenin doğusundaki Diyala sınırına kadar uzanan Hemrin Dağları'nı da ele geçirmişti.

    Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

    DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki varlığı ve saldırıları sürüyor.

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