Ukrayna’nın kuzeyindeki Rus sınırına yakın bölgede bulunan Kharkiv kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya'nın dün sabah saatlerinde askeri müdahaleye başladığı Ukrayna’da hem patlama hem de siren sesleri yükseliyor.

Başkent Kiev güne füze saldırılarının hedefinde başlarken, bölge sakinleri tekrardan göçe başladı.

ŞİDDETLİ PATLAMA

Ülkenin kuzeyindeki Rus sınırına yakın bölgede de çatışmalar sürüyor.

Kharkiv kenti yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

GÖKYÜZÜNE YAYILDI

Patlamanın etkisiyle yoğun bir ışığın gökyüzüne yayıldığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kharkiv’de şiddetli patlama güvenlik kamerasında ViDEO