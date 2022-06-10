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    Kıbrıs açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

    Larnaka açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 04:53
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 05:23
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    Kıbrıs açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

    AFAD'ın verdiği bilgiye göre; merkez üssü Gazimağusa Körfezi olan, Larnaka’nın 4.5 kilometre açığında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Deniz yüzeyinin 32,99 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentine 4,54 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    Hatay, Adana, Mersin ve Antalya da hissetti

    Sosyal medya üzerinden depremin Hatay, Adana, Mersin ve Antalya'da da hissedildiği bildirildi.

    Can ya da mal kaybı bildirimi yapılmadı.

    Kıbrıs açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem #1


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