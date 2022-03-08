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    Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı duyuldu

    Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Bağımsızlık Meydanı’nda, siren sesleri yerine bu kez "Kiev'im Benim" şarkısı çaldı.
    • İHA
    • 08.03.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 18:04
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    Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı duyuldu

    Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmaya başlamasıyla savaşta 13'üncü gün geride kaldı.

    Ukrayna halkının yaşam mücadelesi devam ederken, Rus ve Ukrayna heyetlerinin son yaptığı görüşmeler sonucu sivillerin tahliyesi için 5 şehirde bugün silahlar sustu.

    Bugün saat 10.00 itibarıyla Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edildi.

    "KİEV'İM BENİM" ŞARKISI ÇALDI

    Rusya’nın hava saldırıları nedeniyle sirenlerin çaldığı başkent Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda, bu kez hoparlörlerden "Kiev'im Benim" şarkısı çaldı.

    Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı çaldı VİDEO

    Kiev Bağımsızlık Meydanı nda siren yerine Kiev şarkısı duyuldu #1

    Kiev Bağımsızlık Meydanı nda siren yerine Kiev şarkısı duyuldu #2

    Kiev Bağımsızlık Meydanı nda siren yerine Kiev şarkısı duyuldu #3

    Kiev Bağımsızlık Meydanı nda siren yerine Kiev şarkısı duyuldu #4


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