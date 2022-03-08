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Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı duyuldu

Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı duyuldu

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Bağımsızlık Meydanı’nda, siren sesleri yerine bu kez "Kiev'im Benim" şarkısı çaldı.