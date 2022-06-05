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Kiev Belediye Başkanı, kentin bombalandığını duyurdu

Kiev Belediye Başkanı, kentin bombalandığını duyurdu

Belediye Başkanı Kiliçko tarafından yapılan açıklamaya göre, başkentin Dniprovsko ve Darnitsky semtlerine Rus güçleri tarafından füze saldırısı gerçekleştirildi.