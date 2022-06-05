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    Kiev Belediye Başkanı, kentin bombalandığını duyurdu

    Belediye Başkanı Kiliçko tarafından yapılan açıklamaya göre, başkentin Dniprovsko ve Darnitsky semtlerine Rus güçleri tarafından füze saldırısı gerçekleştirildi.
    • 05.06.2022 - 10:20
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    Kiev Belediye Başkanı, kentin bombalandığını duyurdu

    Rusya ile Ukrayna arasında şubat ayında başlayan savaş devam ediyor…

    Başkent Kiev’de hayatın normale dönmesi beklenirken, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından şehrin Rus saldırısına uğradığını açıkladı.

    Açıklamaya göre; Dniprovsko ve Darnitsky semtlerine Rus güçleri tarafından füze saldırıları düzenlendi.

    Altyapı tesisleri vuruldu

    AA’nın haberine göre; altyapıların Rus güçlerce bombalandığını belirten Kliçko, “Altyapı tesislerine yönelik füze saldırıları nedeniyle henüz can kaybı yok. Yaralı bir kişi hastaneye kaldırıldı.” açıklamasında bulundu.

    Saldırı düzenlenen noktaların girişleri Ukrayna güvenlik güçlerince kapatıldı.

    Kiev Belediye Başkanı, kentin bombalandığını duyurdu #1


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