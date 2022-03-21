Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Başkentte patlamalar var

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda patlamanın meydana geldiği açıklandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko yaptığı açıklamada, Rusya tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Arkadaşlar, Kiev’in Podilskyi ilçesinde çok sayıda patlamalar meydana geldi. Özellikle ev ve alışveriş merkezlerinden biri hedef alındı. Kurtarma görevlileri, sağlık ekipleri ve polis olay yerinde" ifadelerini kullandı.

KENT MERKEZİNE 10 KM. UZAKTA

Başkent Kiev’e bağlı Podilskyi polisi ise, saldırıların füze saldırısı olduğuna ilişkin açıklama yaparken, aynı zamanda düşen füzelerden biri fotoğraflanarak kamuya servis edildi.

Bazı noktalara saldırıların hala devam ettiği öğrenilirken, Kiev’in merkezi ile füze saldırılarının yapıldığı Podilskyi ilçesi arasındaki mesafe ise 9,8 kilometre olarak ölçülüyor.