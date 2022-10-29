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    Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kış öncesi Batı'dan yardım istedi

    Rusya'nın saldırılarına uğrayan Kiev, soğuk günlerde ısınma sorunuyla karşı karşıya kaldı. Kliçko, kışlık giysi, jeneratör ve battaniye için müttefiklere seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 15:05
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    Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kış öncesi Batı'dan yardım istedi

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Batı'ya kış mevsimine karşı çağrı yapıldı.

    Rus ordusunun saldırısı altındaki Kiev'de Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya'nın elektrik santrallerine yönelik artan bombardımanının, Ukrayna'yı yeni bir insani krizin eşiğine getirdiğini söyledi.

    Battaniye, kışlık giysi ve jeneratör çağrısı yaptı

    Kliçko, "Halkımızın hayatını kurtarmak ve onları korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

    "Ama bu kış kesinlikle bizim için büyük bir meydan okuma olacak." diyen Kliçko, ağır silahlar ve hava savunma sistemleri açısından çaresiz olduklarını belirtirken, bu kış hayatta kalmak için battaniyeler, kışlık giysiler ve jeneratörlere ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

    İlerleyen günlerde gece sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor

    Telegraph'a konuşan Kliçko, "Her dakikayı, her saati, her günü hayatımızla ödüyoruz. Bu tür destek için kritik bir zaman." diye ekledi.

    Önümüzdeki günlerde Ukrayna genelinde gece sıcaklıklarının düşmesi ve bazı bölgelerde eksi 20 santigrat dereceyi görmesi bekleniyor.

    Elektrik arzında 'keskin bozulma' uyarısı

    Pek çok Ukraynalı, doğalgazın kesildiği ve hasar alan binalarda yaşıyor. Ülkedeki evlerin ısıtılması için başvurulan tek seçenek elektrik.

    Kiev'de yerel halk, Rus saldırıları sonucunda bölgenin elektrik arzında "keskin bir bozulma" konusunda uyarıldı.

    Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kış öncesi Batı dan yardım istedi #1

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