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    Kiev Belediye Başkanı Klitschko: Şehri savunmaya hazırlanıyoruz

    Başkent etrafındaki hareketliliği anlatan Klitschko, "Düşman Kiev’e yakın noktalarda güçlerini topluyor" dedi. Klitschko, Kievlilere "Direncinizi düşürmeyin" çağrısı yaptı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 15:14
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    Kiev Belediye Başkanı Klitschko: Şehri savunmaya hazırlanıyoruz

    Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını kritik noktaları vurarak sürdürüyor.

    Son saldırılarda Harkov'da valilik ve emniyet binası hedef alındı.

    Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Kiev’e yakın noktalarda toplandığını söyledi.

    BELEDİYE BAŞKANI KİEV SAKİNLERİNE SESLENDİ

    Klitschko, "Sevgili Kievliler, düşman Kiev’e yakın noktalarda güçlerini topluyor. Gece Beyaz Kilise’ye saldırdılar, Bucha ve Gostomel bölgelerinde çatışmalar devam ediyor.

    "SAVUNMAYA HAZIRLANIYORUZ, YANLIŞ BİLGİLERE İNANMAYIN"

    Kiev şehrini savunmaya hazırlanıyoruz. Tüm Kievlileri dirençlerini düşürmemeye çağırıyorum. Yanlış bilgilere inanmayın. Düşman, Ukraynalıları kırmak için birçok yalan yayıyor. Yalnızca resmi kaynaklara güvenin. Kiev ayakta kalacak. Savaşacağız." dedi.

    Kiev Belediye Başkanı Klitschko: Şehri savunmaya hazırlanıyoruz #1

    "SİREN ÇALDIĞINDA SIĞINAKLARA GİDİN"

    Rus güçleri tarafından Kiev’deki televizyon kulesine saldırı yapıldığını ve 5 kişinin öldüğünü hatırlatan Klitschko, "Güvenlik nedeniyle herkesten gereksiz yere dışarı çıkmamalarını rica ediyorum. Siren çaldığı zaman lütfen sığınaklara gidin. Sokağa çıkma yasağına uyalım." sözlerini kullandı.

    Belediye Başkanı Klitschko ayrıca, Kiev’de sokağa çıkma yasağının yerel saatle 22.00- 07.00 arasında sürdüğünü hatırlattı.

    Kiev Belediye Başkanı Klitschko: Şehri savunmaya hazırlanıyoruz #2


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