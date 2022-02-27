Kiev Belediye Başkanı Klitschko: Sivillerin tahliyesi imkansız hale gelmiş durumda

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentin kuşatıldığını söyleyerek artık kentten sivillerin tahliyesinin imkansız hale geldiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından saldırılar hız kesmeden devam ediyor.

Rus saldırıları özellikle başkent Kiev'de yoğunluğunu artırmış durumda.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko’dan ise halkı tedirgin eden bir açıklama geldi.

"SİVİLLERİN TAHLİYESİ İMKANSIZ HALE GELDİ"

Klitschko, "Genel olarak, şehirdeki durum şu anda kontrol altında. Tüm kritik altyapı tesisleri çalışır durumda. Toplu taşıma sistemleri çalışmıyor. Metro istasyonları insanlara sığınak görevi görüyor. Sivil halkın kentten tahliyesi artık imkansız hale geldi" ifadelerini kullandı.





"DIŞARI ÇIKMAYIN"

Başkan Klitschko, şu an kentte hiçbir Rus askerinin bulunmadığını fakat kentin kuşatıldığını söyleyerek, "Kiev kendini savunmaya devam ediyor. Başkentte Rus askeri yok. Ancak ordumuz, kolluk kuvvetlerimiz sabotaj gruplarını tespit etmeye devam ediyor. Geceleri çatışmalar yaşandı. Birkaç büyük sabotaj grubunu yok etti. Sakinlerimizin güvenliği için yarın sabaha kadar sokağa çıkma yasağı uyguladık. Dışarıya çıkmayın" dedi.



