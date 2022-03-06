Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba: Kadirov’un askerleri akıl hastalarını rehin aldı

Kiev Valisi Kuleba, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov tarafından Ukrayna’ya gönderilen askerlerin, bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde hasta ve personelleri rehin aldığını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirdiği saldırılara destek veren Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov’un askerleri, Ukrayna’da bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine baskın düzenledi.

HASTALARI VE PERSONELLERİ REHİN ALDILAR

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba konuya ilişkilin yaptığı açıklamada, Rus ordusuna bağlı Kadirov birliklerinin Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Borodyanka kentinde yer alan bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine ele geçirdiklerini ve hastanenin etrafına mayın döşeyerek, o bölgeden Ukrayna ordusuna topçu atışları yaptıklarını duyurdu.

"KADİROV'UN ASKERLERİ, SİVİLLERİN ARKASINA SAKLANIYOR"

Vali Kuleba açıklamasında, düşmanlarının sivillerin arkasına saklandığına dikkat çekerek, "Borodyanka kentinden aldığımız bilgilere göre Kadirov’un askerlerinin ruh ve sinir hastalıkları hastanesine girip içerdekileri rehin aldığını öğrendik. Hastanenin etrafına mayın döşedikten sonra oradan Ukrayna askerlerinin üzerine topçu atışları gerçekleştiriyorlar. Hastanede, 100’ü yatılı, 500 civarında hasta mevcut. Personeller ve hastalar işgalcilerin elinde. Düşman, çocukların ve hastaların arkasına saklanıyor" ifadelerini kullandı.