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    Kiev bölgesindeki donmuş gıda deposu, tamamen yandı

    Kiev bölgesinde bulunan Brovary kentinde, donmuş gıda deposu Rus saldırıları neticesinde tamamen yandı.
    • DHA
    • 12.03.2022 - 11:25
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    Kiev bölgesindeki donmuş gıda deposu, tamamen yandı

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, 17 gündür devam ediyor…

    Başkent Kiev dahil olmak üzere birçok bölgede patlamalar ve siren sesleri yükseliyor. Bölgede yaşamaya devam eden siviller, sığınaklarda ve metro istasyonlarında kısıtlı imkanlar dahilinde mücadele ediyor.

    Sivil yapıların da hedef alınmasıyla, saldırının etkileri günden güne daha ağır hissediliyor.

    SALDIRI SIRASINDA DEPONUN BOŞ OLDUĞU BELİRTİLDİ

    Ukrayna Acil Durum ekipleri, dün gece geç saatte Kiev bölgesinde bulunan Brovary kentinde donmuş gıda deposunun Rus bombardımanı sonucu tamamen yandığını açıkladı. Bombardıman sırasında deponun boş olduğu belirtildi.

    Kiev bölgesindeki donmuş gıda deposu, tamamen yandı #1

    20 KİŞİLİK EKİP MÜDAHALE ETTİ

    20 kişilik itfaiye ekibiyle olaya müdahale edildiği ifade edildi.

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