Kiev bölgesindeki donmuş gıda deposu, tamamen yandı

Kiev bölgesinde bulunan Brovary kentinde, donmuş gıda deposu Rus saldırıları neticesinde tamamen yandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, 17 gündür devam ediyor…

Başkent Kiev dahil olmak üzere birçok bölgede patlamalar ve siren sesleri yükseliyor. Bölgede yaşamaya devam eden siviller, sığınaklarda ve metro istasyonlarında kısıtlı imkanlar dahilinde mücadele ediyor.

Sivil yapıların da hedef alınmasıyla, saldırının etkileri günden güne daha ağır hissediliyor.

SALDIRI SIRASINDA DEPONUN BOŞ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Ukrayna Acil Durum ekipleri, dün gece geç saatte Kiev bölgesinde bulunan Brovary kentinde donmuş gıda deposunun Rus bombardımanı sonucu tamamen yandığını açıkladı. Bombardıman sırasında deponun boş olduğu belirtildi.

20 KİŞİLİK EKİP MÜDAHALE ETTİ

20 kişilik itfaiye ekibiyle olaya müdahale edildiği ifade edildi.