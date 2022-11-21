Kiev, en zorlu kışa hazırlanıyor

Enerji sorunuyla karşılaşan başkent halkı, önlemlerini almaya çalışıyor. Yetkililer, "Bu kış ihtiyacımız olan şey dayanıklılık ve cesaret" dedi.

Rus ordusunun Ukrayna'da enerji altyapısını hedef alması, ülke halkının zor günlerden geçmesine neden oluyor.

Kış mevsiminin yaklaştığı saldırı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sakinler, en çetin kış için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ukrayna'da yaklaşan kış öncesi enerji sıkıntısı

Kiev ve diğer büyük şehirlerdeki durum, salı günü ülkenin elektrik şebekesine yapılan füzeli saldırıların ardından büyük ölçüde kötüleşti.

Devlete ait şebeke operatörü Ukrenergo, Ukraynalıların yüzde 40'ının ülke genelindeki en az 15 büyük enerji merkezinde meydana gelen hasar nedeniyle zorluklar yaşadığını bildirdi.

"Bu kış ihtiyacımız olan şey dayanıklılık ve cesaret"

Elektrik kesintilerinin birkaç saatten birkaç güne kadar sürebileceği konusunda uyarıda bulunan operatör, “Bu kış ihtiyacımız olan şey dayanıklılık ve cesaret.” dedi.

Tüm ülkeyi etkileyen binlerce kilometrelik "hayati" yüksek voltaj hatlarının çalışmadığı kaydedildi.

Kiev Belediye Başkanı'ndan 'en kötü durum' açıklaması

Associated Press'e (AP) konuşan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da olası bir elektrik kesintisi karşısında hazır ve dirençli olunması gerektiğini vurguladı ve ekledi:

“En kötü durum senaryosu. Aslında bunun hakkında konuşmayı sevmiyorum ama elektriğimiz, suyumuz, ısıtmamız, servisimiz ve iletişimimiz yoksa hazırlıklı olmalıyım."

Soğuk hava ve kar yağışı, Kiev'deki mevcut durumu önemli ölçüde zorlaştırdı.

Hastaların randevuları ertelendi

Diş Hekimi Viktor Turakevich, hastalarının randevularını “belirsiz bir süre için” ertelemek zorunda kaldığını, çünkü elektrik olmadan Kiev'deki merkezi kliniğinin gündüz bile çalışamayacağını ve jeneratörün birkaç hafta içinde geleceğini anlattı.

AP'nin haberinde, "Analistler, enerji endüstrisine yönelik Rus roket saldırılarının, Ukrayna ordusunun güneydeki başarılı ilerlemesini ve genel olarak savaş alanındaki durumu etkilemediğini söylüyor." denildi.