Kiev ve çevresinde, 10 İHA’nın düşürüldüğü açıklandı

Kiev ve çevresinde, 10 İHA’nın düşürüldüğü açıklandı

Başkent Kiev ve çevresinde, sabah saatlerinde 10 insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.

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Başkent Kiev’de, sabah saatlerinde 10 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, konuya ilişkin açıklamayı Telegram hesabı üzerinden yaptı.

“Savunma güçleri 10 Shahed insansız hava aracını düşürdü”

AA'nın haberine göre; Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kiev bölgesinde ve başkent üzerinde hava savunma güçleri toplam 10 Shahed insansız hava aracını düşürdü." ifadesini kullandı.

Kiev’de patlama sesleri duyulmuştu

Kliçko, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, başkentin Shevchenkivskyi semtinde patlamalar olduğunu duyurmuş, Kiev'de saat 06.30 sularında patlama sesleri duyulmuştu.