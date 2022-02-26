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Kiev'de apartman bombalandı
Rusya'nın saldırısı devam ederken, bir site binasına bomba düştü. Zelenskiy ise 'Sivilleri hedef almıyoruz açıklamaları koca bir yalandan ibaret' dedi.
- İHA
- 26.02.2022 - 13:22
- Güncelleme : 26.02.2022 - 13:31
Rusya’nın Ukrayna saldırıları 3’üncü gününde de devam ediyor.
Ülkede bomba ve çatışma sesleri duyulurken, Kiev’deki Julyani semtinde bulunan bir site binasına bomba düştü.
Dumanların yükseldiği binanın 4-5 katı patlamanın ardından zarar gördü.
Saldırıda ölen ya da yaralanan kişi sayısına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
"SİVİLLERİ HEDEF ALMADIKLARI KOCA BİR YALAN"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı konuşmada, "Rusya’nın sivilleri hedef almıyoruz açıklamaları koca bir yalandan ibaret" ifadelerini kullanmıştı.
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