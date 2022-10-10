Belediye Başkanı Kliçko, çok sayıda patlama olduğunu teyit etti. Kentten görüntüler ortaya çıkarken, diğer şehirlerde de patlamaların yaşandığı belirtildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de peş peşe patlamalar meydana geldi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çok sayıda noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, sabah erken saatlerde en az dört ayrı patlama yaşandı.

Kiev patlamalarla sarsıldı

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, çok sayıda patlamayı doğruladı. Kliçko, acil durum ekiplerinin olay yerinde olduğunu söyledi. Şehir ve çevresinde hava alarmı verildi.

Ölü ve yaralılar var

Ukrayna acil durum servisleri, bu sabah Kiev'e düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı. Kaç kişinin öldüğü ve yaralandığı ise tam olarak bilinmiyor.

Kiev'de art arda patlamalar yaşandı ViDEO

"Kiev'in tam merkezi vuruldu"

Financial Times muhabiri Christopher Miller, sosyal medya hesabından, "Kiev'in tam merkezi, Shevchenko Parkı'nın hemen yanı vuruldu. Kiev'in kalbine ve hükümet mahallesine şimdiye kadarki en yakın saldırı. Füze, sabah yoğun saatlerde düştü." diye yazdı.

Ukraynalı yetkili: Rus roketiyle saldırı yapıldı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı kıdemli danışmanı Anton Gerashchenko, bir Rus roketinin, Kiev'de bulunan Hrushevsky anıtının yakınındaki bir caddeye düştüğünü söyledi.

Milletvekili Oleksiy Goncharenko, bir roketin "şehrin tam merkezine" düştüğü bilgisini paylaştı. Goncharenko, "Araçlar yanıyor, evlerin camları kırıldı. Ölüler var." dedi.

Farklı şehirlerden patlama haberleri

Diğer taraftan, Kiev'in yanı sıra Jitomir, Hmelnitski, Dnipro, Lviv ve Ternopil şehirlerinde de patlamalar olduğu belirtildi.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, kentte patlamaların yaşandığını belirtilerek, halktan sığınaklara inmesini istedi.

Mıkolayiv Valisi Vitaliy Kim, bulunduğu bölgenin ikinci roket saldırı dalgasını yaşadığını aktardı.

Köprüye saldırı sonrası gerilim tırmanıyor

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim yeniden tırmanıyor. Kiev'in sahne olduğu patlamaların, Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde yaşanan yıkım sonrasında meydana gelmesi dikkat çekti.

Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, Kerç Köprüsü'nde kamyonun infilak etmesi nedeniyle 3 kişi ölmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, köprünün vurulmasından Ukrayna'yı sorumlu tutmuş, yaşananları "terör eylemi" olarak nitelendirmişti.