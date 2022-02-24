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    Kiev'de askerlik şubeleri önünde kuyruk oluştu

    Kiev'de askerlik şubeleri önünde kuyruk oluştu

    Gönüllü Ukraynalılar, orduya katılmak üzere askerlik şubelerinde yoğunluğa neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 10:54
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    Haftalardır karşılıklı açıklamalarla tırmanan Moskova-Kiev gerilimi, Rus ordusunun Donbas'a yönelik harekat başlatmasıyla yeni bir boyut kazandı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel askeri operasyon düzenlemeye karar verdim." dedi.

    UKRAYNA'DA HAREKETLİLİK

    Moskova yönetiminin hamlesinin ardından Ukrayna sokaklarındaki hareketlilik artmaya başladı.

    Daha önceki ifadelerinde Rusya'ya karşı direneceklerini ve topraklarını savunacaklarını söyleyen Ukraynalılar, orduya katılmak için başvuruda bulundu.

    ASKERLİK ŞUBELERİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 40 yaş üstü Ukrayna vatandaşlarının, başkent Kiev'deki askerlik şubeleri önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

    Çok sayıda Ukraynalı, ellerindeki belgelerle birlikte orduda gönüllü olarak görev almak istediklerini belirtti.

    Kiev'de askerlik şubeleri önünde kuyruk oluştu ViDEO

    Kiev de askerlik şubeleri önünde kuyruk oluştu #1

    Kiev de askerlik şubeleri önünde kuyruk oluştu #2

    Kiev de askerlik şubeleri önünde kuyruk oluştu #3


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