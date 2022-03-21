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    Kiev'de AVM'ye saldırı: 4 ölü

    Podilsky semtinde bulunan alışveriş merkezi, Rusya tarafından vuruldu. Saldırı sonucunda 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
    • AA
    • 21.03.2022 - 09:50
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    Kiev'de AVM'ye saldırı: 4 ölü

    Rusya-Ukrayna savaşı 26'ncı gününde devam ediyor...

    Kiev'i hedef alan Rus güçleri, bölgedeki baskısını artırıyor.

    Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu duyurmuştu.

    AVM'YE SALDIRI

    Çok geçmeden, Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun bu gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine saldırı düzenlediğini bildirdi.

    Kiev de AVM ye saldırı: 4 ölü #1

    ARAMA KURTARMA DEVAM EDİYOR

    Kiev'in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

    "4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ"

    Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri Kiev şubesinden yapılan yazılı açıklamada ise "4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Bilgiler netleşiyor." ifadesi yer aldı.

    Kiev de AVM ye saldırı: 4 ölü #2

    Kiev de AVM ye saldırı: 4 ölü #3

    Kiev de AVM ye saldırı: 4 ölü #4

     


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