Kiev'de AVM'ye saldırı: 4 ölü

Podilsky semtinde bulunan alışveriş merkezi, Rusya tarafından vuruldu. Saldırı sonucunda 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşı 26'ncı gününde devam ediyor...

Kiev'i hedef alan Rus güçleri, bölgedeki baskısını artırıyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu duyurmuştu.

AVM'YE SALDIRI

Çok geçmeden, Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun bu gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine saldırı düzenlediğini bildirdi.

ARAMA KURTARMA DEVAM EDİYOR

Kiev'in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

"4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ"

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri Kiev şubesinden yapılan yazılı açıklamada ise "4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Bilgiler netleşiyor." ifadesi yer aldı.