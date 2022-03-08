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    Kiev'de billboardlardan NATO'ya uçuşa yasak bölge çağrısı

    Reklam panolarında NATO'dan Ukrayna hava sahasını kapatması istendi. Panolardan birinde "Ukraynalılar yalvarıyor" ifadesi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 11:41
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    Kiev'de billboardlardan NATO'ya uçuşa yasak bölge çağrısı

    Rusya'nın hava saldırılarıyla karşı karşıya kalan Ukrayna, uçuşa yasak bölge talebini ilk ağızdan yüksek sesle dile getirdi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, NATO'ya yaptığı çağrıda, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi.

    REKLAM PANOLARINDAN NATO'YA SESLENDİLER

    Daha sonra Zelensky, talebin reddedildiğini belirterek, "Yeni saldırılar ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilerek NATO kasıtlı olarak Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmamaya karar verdi." dedi.

    Hava sahasının kapatılması talebi, başkent Kiev'deki billboardlara da yansıdı.

    "UKRAYNALILAR YALVARIYOR"

    Şehrin farklı noktalarındaki reklam panolarından NATO'ya yapılan çağrılarda, "Hava sahasını kapatın", "Ukraynalılar istemiyor, yalvarıyor" şeklinde ifadelere yer verildi.

    "DAHA GENİŞ ÇAPLI SAVAŞ ÇIKAR" ENDİŞESİ

    New York Times'ta yer alan habere göre, NATO liderlerinin "şimdilik" hava sahası konusunda istekli olmadıkları, böyle bir hareketin kendilerini Rusya ile daha geniş bir savaşa sürükleyebileceğinden endişe duydukları kaydedildi.

    Kiev de billboardlardan NATO ya uçuşa yasak bölge çağrısı #1

    Kiev de billboardlardan NATO ya uçuşa yasak bölge çağrısı #2


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