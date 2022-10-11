Kiev'de bombalanan noktanın öncesi ve sonrası görüntüsü ortaya çıktı

Shevchenko Parkı yakınına atılan bomba, yolda ağır hasar oluşturdu. Saldırıya uğrayan yerin 2015 yılındaki fotoğrafı dikkat çekti.

Ukrayna'nın birçok şehri, dün Rusya tarafından bombardımana uğradı.

Saldırılar sonucu sivil can kayıpları yaşanırken, yaralananlar tedavi altına alındı.

Başkent Kiev'in merkezine düzenlenen saldırılar sonucu Shevchenko Parkı hasar gördü.

Savaş öncesi ve sonrası görüntü

Park yakınına düzenlenen saldırı nedeniyle büyük bir çukur oluşurken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

BBC'nin haberine göre, aynı noktanın savaş öncesi, 2015 yılına ait görüntüsü ile 10 Ekim 2022'de çekilen görüntüsü karşılaştırıldı.

"Kiev şehir merkezi artık güvenli değil"

Kiev sakinleri Ksenia and Bogdan, evlerinden 200 metre mesafede yaşanan saldırılarla ilgili konuşurken, "Kiev şehir merkezi, artık bazılarının düşündüğü gibi güvenli bir yer değil." dedi.

"Savaşta yaşamak, cesur kararlar almaya motive ediyor"

Penceresiz bir koridora sığındıklarını söyleyen ikili, yer altı sığınağına doğru "beş dakika bile" yürümenin çok tehlikeli olacağından korktuklarını anlattı.

Ksenia, "Bir savaşta yaşamak sizi daha hızlı gitmeye ve daha cesur kararlar almaya motive ediyor." diye ekledi.