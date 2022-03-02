Kiev'de direniş hazırlıkları devam ediyor

Rusya'nın saldırıları sürerken Ukrayna askerleri, başkent Kiev'de geniş çaplı olası çatışmaya hazırlanıyor.

Ukrayna şehirlerinde Rus ordusuna karşı direniş sürüyor.

Kritik bölgelerde yaşayan siviller, batıya doğru tahliye edilirken özellikle başkent Kiev'in çeşitli noktalarında, Rusya'ya bağlı birliklerin ilerleyişini durdurmak için barikatlar kuruluyor.

KİEV'DE ELLER TETİKTE

Bazı güzergahların kum yığınlarıyla kapatıldığı, Ukrayna askerlerinin elleri tetikte beklediği görüldü.

Metro istasyonlarının giriş ve çıkış noktaları da askerlerin nöbet tuttuğu diğer yerler oldu. Kiev'deki sessiz ve endişeli bekleyiş, objektiflere yansıdı.