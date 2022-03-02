Euro
15.65
0.91%
Dolar
14.07
1.22%
Altın
870.66
0.19%
Borsa
1996
1.32%
Bitcoin
619.859
2.97%
BTXN Coin
37.03
-1.27%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Kiev'de direniş hazırlıkları devam ediyor

    Rusya'nın saldırıları sürerken Ukrayna askerleri, başkent Kiev'de geniş çaplı olası çatışmaya hazırlanıyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.03.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 13:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kiev'de direniş hazırlıkları devam ediyor

    Ukrayna şehirlerinde Rus ordusuna karşı direniş sürüyor.

    Kritik bölgelerde yaşayan siviller, batıya doğru tahliye edilirken özellikle başkent Kiev'in çeşitli noktalarında, Rusya'ya bağlı birliklerin ilerleyişini durdurmak için barikatlar kuruluyor.

    KİEV'DE ELLER TETİKTE

    Bazı güzergahların kum yığınlarıyla kapatıldığı, Ukrayna askerlerinin elleri tetikte beklediği görüldü.

    Metro istasyonlarının giriş ve çıkış noktaları da askerlerin nöbet tuttuğu diğer yerler oldu. Kiev'deki sessiz ve endişeli bekleyiş, objektiflere yansıdı.

    Kiev de direniş hazırlıkları devam ediyor #1

    Kiev de direniş hazırlıkları devam ediyor #2

    Kiev de direniş hazırlıkları devam ediyor #3

    Kiev de direniş hazırlıkları devam ediyor #4

    Kiev de direniş hazırlıkları devam ediyor #5

    Kiev de direniş hazırlıkları devam ediyor #6

    Kiev de direniş hazırlıkları devam ediyor #7

    Kiev de direniş hazırlıkları devam ediyor #8

    Kiev de direniş hazırlıkları devam ediyor #9

    Kiev de direniş hazırlıkları devam ediyor #10

    Kiev de direniş hazırlıkları devam ediyor #11

    Kiev de direniş hazırlıkları devam ediyor #12

    Kiev de direniş hazırlıkları devam ediyor #13

    Kiev de direniş hazırlıkları devam ediyor #14


    İlginizi Çekebilir

    Van'da 3 bin metrede kurulan rüzgar türbinleri, 50 bin hanenin elektriğini üretiyor
    Ekonomi

    Van'da 3 bin metrede kurulan rüzgar türbinleri, 50 bin hanenin elektriğini üretiyor

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!

    'Türkiye'den Ürdün'e olan ilgi artıyor'
    Gündem

    'Türkiye'den Ürdün'e olan ilgi artıyor'

    Görüş Bildir