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    Kiev'de enerji altyapısında büyük hasar oluştu

    Belediye Başkanı Kliçko, şehrin enerji altyapısının Rus saldırısında zarar gördüğünü söyledi.
    • 02.01.2023 - 11:21
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 11:31
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    Kiev'de enerji altyapısında büyük hasar oluştu

    Rus güçleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef almaya devam ediyor.

    Hava saldırıları sonucu kentin elektrik sistemi ağır hasar aldı.

    Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, karşı karşıya kaldıkları durumla ilgili bilgi verdi.

    Kiev'de enerji altyapısı hasar gördü

    Enerji altyapısının tahribata uğradığını aktaran Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

    Ukrayna hava savunma kuvvetlerince Kiev ve çevresindeki bölgelerde toplam 40 İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşan Kliçko, şöyle dedi:

    İHA'lar imha edildi

    "Komşu bölgelerde 15, Kiev bölgesinde 3 ve başkent üzerinde 22 insansız hava aracı imha edildi."

    Kiev de enerji altyapısında büyük hasar oluştu #1

    Elektrik ve ısınma sorunları yaşanıyor

    "Şehrin enerji altyapısı Rus saldırısında hasar gördü." diyen Kliçko, saldırılar nedeniyle kentte elektrik kesintileri meydana geldiğini ve ısıtma sistemlerinde sorunlar yaşandığını söyledi.

    Füze saldırısında yaralanan sivil hastanede öldü

    AA'nın aktardığına göre, Kliçko, 31 Aralık'ta Kiev'e düzenlenen füze saldırısında ağır yaralanan bir sivilin hastanede yaşamını yitirdiğini sözlerine ekledi.

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