Rus güçlerinin havadan vurduğu binalarda çıkan yangına ekipler tarafından müdahale edilirken 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları, 24 Şubat’tan bu yana havadan ve karadan devam ediyor.

Rus birlikleri, bugün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Ukrayna’da sivil yerleşim alanları ve bir depoyu vurdu.

1 KİŞİ YARALANDI

Rusya’nın hava saldırısının ardından vurulan binalarda yangın çıktı. Çıkan yangına Ukrayna Acil Durumlar Servisi’ne bağlı itfaiye ekibi müdahale etti.

Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın saldırıları nedeniyle bir kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Kiev'de hava saldırısı ardından yangın: 1 yaralı VİDEO



YANGINDA BÜYÜK HASAR

Yangınının kontrol altına alındığı bölgede, büyük hasar meydana geldi. Öte yandan, İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında çatışmaların devam ettiği öğrenildi.