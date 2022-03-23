Petrol
118.87
2.94%
Euro
16.33
-0.16%
Dolar
14.84
0.10%
Altın
922.64
0.71%
Borsa
2193
0.18%
Bitcoin
624.743
-1.43%
BTXN Coin
43.83
4.35%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 7 C

    Kiev'de hava saldırısı ardından yangın: 1 yaralı

    Rus güçlerinin havadan vurduğu binalarda çıkan yangına ekipler tarafından müdahale edilirken 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 14:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kiev'de hava saldırısı ardından yangın: 1 yaralı

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları, 24 Şubat’tan bu yana havadan ve karadan devam ediyor.

    Rus birlikleri, bugün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Ukrayna’da sivil yerleşim alanları ve bir depoyu vurdu.

    1 KİŞİ YARALANDI

    Rusya’nın hava saldırısının ardından vurulan binalarda yangın çıktı. Çıkan yangına Ukrayna Acil Durumlar Servisi’ne bağlı itfaiye ekibi müdahale etti.

    Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın saldırıları nedeniyle bir kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

    Kiev'de hava saldırısı ardından yangın: 1 yaralı VİDEO

    YANGINDA BÜYÜK HASAR

    Yangınının kontrol altına alındığı bölgede, büyük hasar meydana geldi. Öte yandan, İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında çatışmaların devam ettiği öğrenildi.

    Kiev de hava saldırısı ardından yangın: 1 yaralı #1

    Kiev de hava saldırısı ardından yangın: 1 yaralı #2

    Kiev de hava saldırısı ardından yangın: 1 yaralı #3

    Kiev de hava saldırısı ardından yangın: 1 yaralı #4

    Kiev de hava saldırısı ardından yangın: 1 yaralı #5


    İlginizi Çekebilir

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Fenomen Ala Tokel sütyensiz pozuyla sınırları zorladı! 'Aman sakın kolunu kaldırma yoksa gözükecek'
    Medya

    Fenomen Ala Tokel sütyensiz pozuyla sınırları zorladı! 'Aman sakın kolunu kaldırma yoksa gözükecek'

    Kazaya karışan polis aracı takla attı
    3. Sayfa

    Kazaya karışan polis aracı takla attı

    Görüş Bildir