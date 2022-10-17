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    Kiev'de kamikaze drone saldırıları

    Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği açıklandı.
    • 17.10.2022 - 08:04
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 08:20
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    Kiev'de kamikaze drone saldırıları

    Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 9 ay geride kaldı. Savaşta Ukrayna, Rusların yaşadığı Donbas bölgesini referandum ile kaybederken, savaşın şiddeti hem ayrılıkçıların olduğu bölgelerde hem de kimi zaman ülkenin başkenti Kiev'de yüzünü gösteriyor.

    Kiev bir hafta sonra bir kez daha saldırıların hedefi oldu.

    Kamikaze dronelarla saldırı

    İHA'nın aktardığına göre, Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.

    Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

    Kamikaze dronlar tarafından yapıldığı tahmin edilen saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti.

    Kiev'de kamikaze drone saldırıları - VİDEO

    Kiev de kamikaze drone saldırıları #1


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