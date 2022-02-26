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    Kiev'de kedileriyle bombalardan kaçıyor

    Rus güçlerinin saldırısının sürdüğü Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kedilerini de yanına alarak bombalardan kaçan bir kadın, “Korku içindeyiz, Ne yapacağımı bilmiyorum” diyerek korku dolu anları anlattı.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 15:15
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    Kiev'de kedileriyle bombalardan kaçıyor

    Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı süren Rus güçleri, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ablukaya aldı.

    Gece boyunca patlama ve siren seslerinin duyulduğu başkentte halk panik halinde şehri terk etmeye çalışıyor.

    3 KEDİSİYLE KİEV'İ TERK ETMEYE ÇALIŞIYOR

    Kiev’den kaçış ise sürerken yaşananlardan hayvanlar da etkileniyor.

    3 kedisiyle başkenti terk etmeye çalışan Katya Qinn-Judge yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

    "NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

    3 kedisi ile yaşadığını söyleyen kadın endişe içinde olduğunu belirterek, “Korku içindeyiz, açıkçası hiçbir planım yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kendimi sokağa attım” diye konuştu.

    Kiev de kedileriyle bombalardan kaçıyor #1

    Kiev de kedileriyle bombalardan kaçıyor #2

    Kiev de kedileriyle bombalardan kaçıyor #3


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