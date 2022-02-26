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Kiev'de kedileriyle bombalardan kaçıyor

Kiev'de kedileriyle bombalardan kaçıyor

Rus güçlerinin saldırısının sürdüğü Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kedilerini de yanına alarak bombalardan kaçan bir kadın, “Korku içindeyiz, Ne yapacağımı bilmiyorum” diyerek korku dolu anları anlattı.