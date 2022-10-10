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    Kiev'de köprüde yaşanan patlama kameraya yansıdı

    Köprünün infilak ettiği anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Şiddetli patlama sonrası ağır hasar oluştu.
    • 10.10.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 10:55
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    Kiev'de köprüde yaşanan patlama kameraya yansıdı

    Ukrayna'nın başkenti Kiev, sabah saatlerinde patlamalarla sarsıldı.

    Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezinde patlamalar yaşandığını duyurdu.

    Kentin farklı noktaları, düzenlenen saldırılarla hedef alınırken, onlardan biri de kent meydanına yakın bir köprü oldu.

    Köprüde patlama anı

    AA'nın haberine göre, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köprüde patlama meydana geldi.

    Köprünün şiddetli bir şekilde infilak etmesinin ardından ağır hasar oluştu.

    Kiev'de köprünün vurulma anı ViDEO

    Kiev de köprüde yaşanan patlama kameraya yansıdı #1

    Kiev de köprüde yaşanan patlama kameraya yansıdı #2

    Kiev de köprüde yaşanan patlama kameraya yansıdı #3

    Kiev de köprüde yaşanan patlama kameraya yansıdı #4

    Kiev de köprüde yaşanan patlama kameraya yansıdı #5

    Kiev de köprüde yaşanan patlama kameraya yansıdı #6

    Kiev de köprüde yaşanan patlama kameraya yansıdı #7


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