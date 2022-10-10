Kiev'de köprüde yaşanan patlama kameraya yansıdı

Köprünün infilak ettiği anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Şiddetli patlama sonrası ağır hasar oluştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, sabah saatlerinde patlamalarla sarsıldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezinde patlamalar yaşandığını duyurdu.

Kentin farklı noktaları, düzenlenen saldırılarla hedef alınırken, onlardan biri de kent meydanına yakın bir köprü oldu.

Köprüde patlama anı

AA'nın haberine göre, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köprüde patlama meydana geldi.

Köprünün şiddetli bir şekilde infilak etmesinin ardından ağır hasar oluştu.

Kiev'de köprünün vurulma anı ViDEO