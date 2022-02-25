Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

BİRÇOK KENTTE PATLAMALAR YAŞANDI

Dün de Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.

Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı.

Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu.

PATLAMA SESLERİNİN DÜŞEN SAVAŞ UÇAĞINA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Ukrayna Parlamentosu milletvekili Oleksiy Goncharenko patlama seslerine ilişkin, “Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir savaş uçağı düşürdü.” dedi.