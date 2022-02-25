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    Kiev'de patlama sesleri duyuldu

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
    • AA
    • 25.02.2022 - 05:46
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 05:57
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    Kiev'de patlama sesleri duyuldu

    Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

    BİRÇOK KENTTE PATLAMALAR YAŞANDI

    Dün de Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.

    Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı.

    Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu.

    Kiev de patlama sesleri duyuldu #1

    PATLAMA SESLERİNİN DÜŞEN SAVAŞ UÇAĞINA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

    Ukrayna Parlamentosu milletvekili Oleksiy Goncharenko patlama seslerine ilişkin, “Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir savaş uçağı düşürdü.” dedi.

    Kiev de patlama sesleri duyuldu #2

    Kiev de patlama sesleri duyuldu #3

    Kiev de patlama sesleri duyuldu #4


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