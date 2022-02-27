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- Kiev’de patlama tehlikesi nedeniyle otel müşterileri sığınaklara indirildi
Kiev’de patlama tehlikesi nedeniyle otel müşterileri sığınaklara indirildi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerdeki müşteriler, sığınaklara indirildi.
- İHA
- 27.02.2022 - 07:37
Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, başkent Kiev’de oteller patlama yaşanması tehlikesi üzerine harekete geçti.
MÜŞTERİLER SIĞINAKLARDA YATIP KALKIYOR
Kiev’de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerde müşteriler sığınaklara indirildi.
Otel otoparklarında sığınak olarak belirlenen alanlara yerleştirilen korku dolu müşteriler, bu alanlarda yer alan sandalyeler üzerinde yatarak dinlenme şansı bulabildi.