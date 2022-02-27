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    Kiev’de patlama tehlikesi nedeniyle otel müşterileri sığınaklara indirildi

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerdeki müşteriler, sığınaklara indirildi.
    • İHA
    • 27.02.2022 - 07:37
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    Kiev’de patlama tehlikesi nedeniyle otel müşterileri sığınaklara indirildi

    Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, başkent Kiev’de oteller patlama yaşanması tehlikesi üzerine harekete geçti.

    MÜŞTERİLER SIĞINAKLARDA YATIP KALKIYOR

    Kiev’de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerde müşteriler sığınaklara indirildi.

    Otel otoparklarında sığınak olarak belirlenen alanlara yerleştirilen korku dolu müşteriler, bu alanlarda yer alan sandalyeler üzerinde yatarak dinlenme şansı bulabildi.

    Kiev’de patlama tehlikesi nedeniyle otel müşterileri sığınaklara indirildi #1

    Kiev’de patlama tehlikesi nedeniyle otel müşterileri sığınaklara indirildi #2

    Kiev’de patlama tehlikesi nedeniyle otel müşterileri sığınaklara indirildi #3


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